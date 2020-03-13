الكويت تعلق رسميا على أنباء ترحيل الوافدين إلى بلادهم بسبب تفشي وباء كورونا

علقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الكويت، مريم العقيل، على ما يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نية الدولة ترحيل الوافدين إلى دولهم.

وقالت العقيل في تصريحات لصحيفة الأنباء "لا صحة لإجراء دراسة لترحيل الوافدين إلى دولهم، هذا غير صحيح جملة وتفصيلا وليس من صلاحيات وزير".

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم مجددا، اليوم الجمعة، فرض حظر تجول في البلاد، كإجراء احترازي ضد وباء كورونا العالمي.

وقال المزرم "ننفي مجددا ما يتم تداوله عن فرض حظر تجول في البلاد، وقرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام"، داعيا الى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة الوقائية بما فيها وقف التجمعات والابتعاد عنها، وفقا لصحيفة "الراي".

وأصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب قرارا بإغلاق جميع الحدائق في البلاد اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وينص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جابنها، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، إيقاف الصلوات الخمس في المساجد، على أن يتم الاكتفاء بالآذان فقط، تماشياً مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تنفيذا للتوصيات الصحية لمكافحة الوباء.

‎وأكد مصدر مسؤول لـ"القبس"، أنه سيتم منع دخول المصلين إلى المساجد، حماية لصحتهم.

ودعت وزارة الإعلام المواطنين والمقيمين للبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة والابتعاد عن التجمعات، بحسب صحيفة "الأنباء".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.