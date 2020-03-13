"أنصار الله": الاشتباه في حالتي كورونا والفحوصات تؤكد عدم إصابتهما

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن المتحدث باسم اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، د. عبد الحكيم الكحلاني، قوله "حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في اليمن، ولا صحة لما ينشر من أخبار عن حالات إصابة".

وأضاف بأن "المختبر المركزي بصنعاء، فحص اليوم حالتي اشتباه لمواطنين مرحلين من السعودية ينطبق عليهما التعريف القياسي للحالة المعتمد من منظمة الصحة، وأثبتت الفحوصات خلوهما من فيروس كورونا".

وأشار إلى "أنه لا توجد أي إمكانية لإجراء الفحص إلا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بصنعاء".

ودعا الدكتور الكحلاني، منظمة الصحة العالمية، إلى "دعم كافة المحافظات بالأجهزة والمحاليل لتعزيز جاهزيتها لمواجهة الفيروس".