بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة بشأن "التأشيرة"

أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة، بيانا، اليوم الجمعة، بشأن مقابلات منح التأشيرة لغير المهاجرين.

وقالت السفارة في بيانها، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنها أجلت مقابلات منح التأشيرة لغير المهاجرين في الفترة من 15 مارس/ آذار وحتى 9 أبريل/ نيسان المقبل.

وتابعت "رسالة عاجلة للمتقدمين للحصول على تأشيرة، بناء على توصيات الولايات المتحدة وحكومة مصر لتجنب التجمعات الكبيرة والحذر في التواصل المباشر، تؤجل سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر، مواعيد مقابلات تأشيرة غير المهاجرين المقررة خلال الفترة من 15 مارس إلى 9 أبريل".

وأضافت "لا تغيير بشأن طلبات الإعفاء من المقابلة... توسعت السفارة في برنامج الإعفاء من المقابلات ليشمل المتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا ومعظم المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، ولا توجد رسوم لإعادة اختيار موعد المقابلة، كما أن الرسوم التي تم سدادها مقابل طلب التأشيرة صالحة لمدة عام كامل، علما بأن مواعيد المقابلات للحالات الطارئة التي تم تحديدها لم تتغير".

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أنها ستواصل إجراءات النظر في إصدار التأشيرات للحالات الطبية الحرجة والحالات الإنسانية العاجلة.

وأكدت أنه يمكن للمتقدمين لطلب التأشيرات لأسباب طبية حرجة وحالات إنسانية عاجلة تحديد مواعيد طارئة للمقابلات، وسيقوم موظف قنصلي بمراجعة الطلبات.