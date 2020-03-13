تونس تقرر فرض العزل الصحي أسبوعين على الوافدين من كل الدول دون استثناء

قررت تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين إلى أراضيها من جميع بلدان العالم دون استثناء، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا العالمي.

وقال المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، شكري حمودة، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، إن ذلك القرار جاء إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "جائحة عالمية"، مبينا أن هذا القرار يهدف إلى التصدي لأي أخطار لتسرب العدوى بعد تفشي الفيروس في عديد الدول.

وأشار الى ان تصنيف فيروس كورونا المستجد "جائحة عالمية"، من قبل منظمة الصحة العالمية يعني أنه وباء عالمي يشمل كافة أنحاء العالم ويفرض على كل البلدان تطبيق إجراء العزل الصحي الذاتي لمدة 14 على كافة المسافرين الوافدين عليها.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 13 حالة في تونس دون تسجيل أية حالة وفاة إلى الآن، وفق ما تم الإعلان عنه مساء أمس الخميس.

وأفاد حمودة أن المصابين بفيروس كورونا المستجد بصدد تلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن مصابين اثنين تم إيواؤهما بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة حالتهما خطرة لكن تبقى إمكانية نجاتهما واردة بنسبة 50 في المئة.

ودعا المدير العام للرعاية الصحية الأساسية الى الالتزام بشروط حفظ الصحة والنظافة وتجنب الاحتشاد في الأماكن العامة والحد من ارتياد المقاهي التي تشهد تفشيا للتدخين.