حكومة الوفاق الليبية تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين احترازا من كورونا

أعلنت وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها لمدة أسبوعين اعتبار من الأحد المقبل، وذلك كإجراء احتزازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد .

وجاء في بيان صحفي لوزارة التعليم حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "إن وزارة التعليم تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020".

وأكد البيان، أن "وزير التعليم المكلف دكتور محمد عماري، أعلن مساء اليوم الجمعة 2020/03/13، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية و الثانوية و الجامعية، والذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي و وزيري الصحة و التعليم واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة و تعلن عنها تباعا نظرا لانتشار الوباء في دول الجوار".

وطمأن وزير التعليم الليبي بأنه "لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا"، داعياً "أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الاجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة"، بحسب البيان.

مؤكدا على أن "الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد وخارجها".

وشدد وزير التعليم الليبي على "مراقبات التعليم والجامعات والمعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعليم عبر الوسائل الالكترونية ووسائل الإعلام المختلفة والاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة".