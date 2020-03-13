بعد إلغائه في أستراليا... البحرين تؤجل سباق "فورمولا 1" للسيارات

أعلنت إدارة سباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الجمعة، أنها بالتشاور مع حلبة البحرين الدولية والاتحاد البحريني للسيارات، قررت تأجيل سباق جائزة البحرين الكبرى لـ "فورمولا 1"، المقرر في الفترة من 19 إلى 22 آذار/ مارس الجاري.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، عن الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، قوله، "لقد كنا في مناقشات مستمرة مع الاتحاد البحريني للسيارات وإدارة "الفورمولا 1" والاتحاد الدولي للسيارات، في الأسابيع الأخيرة؛ وذلك لتطور الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا عالميا... هذا القرار تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بتأجيل السباق، وهو الذي يجب عمله بالنظر إلى التطورات الأخيرة لحماية صحة جميع المعنيين".

بيان من حلبة البحرين الدولية بشأن تأجيل سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للـ (فورمولا 1) 2020https://t.co/GpKipabnuO — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) March 13, 2020

وأضاف: "سنعمل عن كثب مع شركائنا في الاتحاد البحريني للسيارات والفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، على مراقبة الوضع العالمي؛ ونأمل أن نكون قادرين على الترحيب بعودة سباق فورمولا 1، في وقت لاحق من هذا العام".

وتوقعت إدارة "فورمولا 1"، أن تنطلق البطولة مجددا في أوروبا، بنهاية أيار/ مايو؛ مع مراجعة تطورات الأوضاع حول العدوى بانتظام، بعد أن تم إلغاء جائزة أستراليا الكبرى في مدينة ملبورن اليوم، المرحلة الأولى من بطولة العالم في سباقات "فورمولا 1"، التي كان مقررا إجراؤها نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس "فورمولا 1" والمدير التنفيذي، تشيس كاري، أن الوضع العالمي فيما يتعلق بفيروس "كورونا" صعب التنبؤ به، ويجب تقييم الوضع واتخاذ القرارات الصحيحة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "الحالات المتعافية لمواطن و6 مواطنات ومصرية وأخرى تايلندية".

وقالت وزارة الصحة إن "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين وصل إلى 44 حالة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول. وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.