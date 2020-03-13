مجلس النواب العراقي يدعو لإجراء تحقيق في الاعتداءات على القواعد العسكرية

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، لإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق.

موسكو - سبوتنيك. وكتب الحلبوسي، في بيان: "في توقيت خطير وحساس من تاريخ الإنسانية، حيث يواجه العالم وباء شرسا يتطلب تنسيقا دوليا وتكاتفاً عالمياً، تمارس بعض الأطراف خروقات أمنية وعسكرية لا تنم عن أي مسؤولية تجاه أمن البلاد واستقراره، وآخرها ما جرى خلال اليومين الماضيين، من استهدافات متبادلة بين الأطراف التي تغامر بأمن المنطقة".

وتابع: "ولذا فإننا ندعو القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق، وإجراء تحقيق بالاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت، لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ " كتائب حزب الله " العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك رداً على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني .

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس/ آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

واعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملًا عدائيا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي، والخطير، وملاحقتها وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء.