مصر تؤجل امتحانات طلابها المغتربين في الدول التي ظهر فيها كورونا

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، طارق شوقى، اليوم الجمعة، تأجيل امتحانات الطلاب المصريين في البلدان الأجنبية التي أعلنت تعليق الدراسة بها لحين إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وقال مجلس الوزراء في بيان مقتضب عبر صفحته على "فيسبوك": "في ظل قيام بعض الدول بتعليق الدراسة بها واحترامًا منا لقرار كل دولة فقد تقرر تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج بتلك البلاد لحين قيام كل دولة بإنهاء تعليق الدراسة بها".

وأضاف البيان: "كما قرر سريان امتحانات أبنائنا في الخارج بالبلاد التي لم تعلق الدراسة، في موعدها كما هو محدد من قبل".

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.