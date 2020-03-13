تعليق الدوام في الجامعات والمدارس السورية

ونشرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" بيانا للحكومة السورية، جاء فيه: "مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين تقرر تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم بعد غد الأحد ولمدة 20 يوما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توفر شروط الإقامة الصحية للطلاب".

وأضاف البيان "قرر الفريق الوزاري المختص تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، حتى 13 آذار/ مارس، تم تسجيل أكثر من 135 ألف حالة إصابة بفيروسات تاجية جديدة في أكثر من 130 دولة في جميع أنحاء العالم. وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 5 آلاف، بينما وصل عدد المتعافين إلى 69645.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645 .