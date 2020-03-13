دمشق تعلن عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا وترفع درجة الجاهزية

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ورفع درجة الجاهزية الاحترازية.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "سانا"، أكدت وزارة الصحة السورية، عدم تسجيل أي إصابة في البلاد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت الوزارة إلى أنها رفعت درجة جاهزيتها واستعداداتها الاحترازية للوقاية من الفيروس، واتخذت إجراءات صارمة بالتعاون مع الجهات المعنية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الوزارة عن إنشاء مراكز للحجر الصحي في المحافظات السورية، وتزويدها بالكوادر والمعدات الطبية اللازمة، وتجهيز طلاب السنوات الأخيرة في الدراسات العليا الطبية للانخراط في عمل المشافي ولرفد هذه المراكز، عندما يتم إعلان الحاجة إليهم.

وأعلنت الحكومة السورية، في وقت سابق من اليوم، تعليق جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وإيقاف العملية التدريسية في الجامعات والمدارس، وتخفيض نسب العاملين في الدوائر الحكومية إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض ساعات العمل وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.