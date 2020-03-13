تونس تعلن إغلاق الحدود البحرية كليا والجوية مع إيطاليا

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، إغلاق الحدود البحرية التونسية كليا وإغلاق الحدود الجوية مع ايطاليا.

كما تقرر الإبقاء على رحلة يومية واحدة إلى فرنسا ورحلة أسبوعية واحدة لكل من مصر وألمانيا وأسبانيا، وفق وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

وأعلن المدير العام لرعاية الصحة الأساسية في وزارة الصحة التونسية، شكري حمودة، خلال ندوة صحفية، اليوم الجمعة، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"، بالتالي ارتفاع عدد المصابين إلى 16 حالة.

كما قررت تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين إلى أراضيها من جميع بلدان العالم دون استثناء، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء كورونا العالمي.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.