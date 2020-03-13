مطار "رفيق الحريري" يمنع 15 سوريا من العودة إلى وطنهم

احتجزت السلطات اللبنانية 15 مسافرا سوريا في مطار رفيق الحريري، قادمين من عدة دول أجنبية، هي تركيا، وهنغاريا والولايات المتحدة الأمريكية، بينهم نساء ومسنون.

وأوضح عدد من المسافرين السوريين المحتجزين في المطار لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات اللبنانية تستمر باحتجازهم منذ صباح الجمعة وتمنعهم من مغادرة المطار باتجاه الأراضي السورية، بحجة الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المسافرون السوريون أن سلطات المطار أبلغتهم بأنه سيتم ترحيلهم في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف ليل الجمعة إلى فرنسا.

وكان مدير الأمن العام اللبناني أصدر في الحادي عشر من الشهر الحالي قرارا بتوقيف جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين لمدة أسبوع، ووقف دخول جميع القادمين مباشرة أو غير مباشر من الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، بما فيها سوريا.

على الرغم من أن السلطات السورية تؤكد عدم تسجيل أي إصابة في البلاد، وضمت قائمة الدول التي حددها القرار كل من فرنسا ومصر وسوريا والعراق وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ودول أخرى تحدد لاحقا.