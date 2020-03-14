إعلان ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب مسن "كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي".

وقالت الدائرة، بحسب ما نشرته "السومرية"، إنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب مسن بفيروس كورونا من أهالي ناحية شيخ سعد دخل مع زوجته المصابة أيضا إلى المستشفى بعد أن عادا مؤخرا من إيران.

وأضافت الدائرة، أن المصاب كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته رغم الإجراءات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، حتى يوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالة وفاة.

وقررت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الخميس، إغلاق المنافذ البرية مع إيران أمام التبادل التجاري، حتى منتصف الشهر الجاري، وإبقاءها مفتوحة لمدة ثلاثة أيام فقط لتسهيل عودة العراقيين فقط.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي ( جائحة)".

وأضاف "قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي".

وأتم "118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض".