السعودية تطالب القادمين من 23 دولة بالحجر المنزلي

أعلنت وزارة الصحة السعودية قائمة ضمت 23 دولة، طالبت القادمين منها الالتزام بالحجر المنزلي مع توفير إجراءات الحصول على الإجازة الطبية.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أن التوجيه يشمل القادمين بداية من 28 فبراير/شباط الماضي وما بعده.

وجاءت الـ23 دولة على النحو التالي: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، تركيا، سنغافورة، مصر، العراق، لبنان، سوريا، إيران.

ومن يوم 8 مارس/أذار الجاري وما بعده للقادمين من فرنسا إسبانيا، إندونيسيا، سويسرا، ألمانيا.

ومن 11 مارس الجاري وما بعده، للقادمين من بريطانيا، النمسا، الدانمارك، الولايات المتحدة، هولندا، النرويج، السويد.

هام جداً

نشدد على جميع القادمين من هذه الدول الالتزام بالحجر المنزلي.

الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق #صحتي خلال اليومين القادمين.

تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي: https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/ywCoWL5wcP — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 13, 2020

وأوضحت وزارة الصحة أنه سيتم منح إجازة طبية 14 يوما، لكل شخص بداية من تاريخ دخوله إلى المملكة.

وقررت السلطات السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الجمعة، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.