الدفاع الروسية: المباحثات بين روسيا وتركيا تسمح بتنفيذ جميع الاتفاقات حول إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المحادثات الروسية التركية في أنقرة كانت بناءة، والنتائج ستجعل من الممكن تنفيذ جميع الاتفاقات بشأن إدلب السورية.

وقال البيان إن "المحادثات التي أجريت في أنقرة مع الزملاء الأتراك جرت بطريقة بناءة، ونتائجها ستسمح بتنفيذ جميع الاتفاقات بشأن منطقة تخفيض التصعيد التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا في 5 مارس من هذا العام في موسكو".

وأضافت وزارة الدفاع أن أول دورية روسية تركية مشتركة على الطريق السريع M-4 ستجري في 15 مارس.