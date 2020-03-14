الجزائر تسجل ثالث حالة وفاة إثر وباء كورونا العالمي وارتفاع عدد المصابين إلى 37 حالة

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أعلنت وزارة الصحة في الجزائر عن وفاة ثالث حالة إثر وباء فيروس كورونا العالمي وارتفاع عدد المصابين به إلى 37 حالة.