إعلام: سقوط صواريخ داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

أعلنت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في العراق تعرض معسكر التاجي الذي يضم قوات أجنبية شمال العاصمة بغداد إلى قصف، صباح اليوم السبت.

القاهرة - سبوتنيك. وأسفر القصف عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي إصابات حرجة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي وهما بحالة حرجة".

وأضاف أن "الصواريخ أطلقت من سبع منصات إلا أن بعضا منها لم تنطلق".