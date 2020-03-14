ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 38

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم، لترتفع الحالات إلى 38.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن ملحم قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19) في فلسطين، إن الإصابات هي لمخالطي مصابين في بيت لحم.

وأشار إلى أن 6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة.

ودعا المواطنين لزيادة الاهتمام الشخصي، وعدم الخروج من المنازل، وعدم الاختلاط، خاصة وأن السبب في ارتفاع الإصابات هو المخالطة.

وتتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات لمواجهة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حيث أعلنت حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة، كما تم إغلاق معبر الكرامة، الذي يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن.