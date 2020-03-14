الصدر يطالب بيوم "دعاء عالمي" في مواجهة "البلاء"

وجه رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر رسالة إلى "العالم بكافة أديانه وتوجهاته" داعياً إلى "يوم دعاء عالمي إلى الله" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب الصدر في رسالة نشرها على حاسبه على "تويتر": "أقف مندهشاً لما أرى الغرب وترامب يدعو لجعل يوم غد يوم دعاء، وفي الشرق عطلوا صلاتهم جمعة وجماعة وأوقفوا زياراتهم المخصوصة والعامة لمراقد المعصومين بل وأغلقوا مراقدهم وما شاكل ذلك". مصيفاً "ما هذه المفارقة العجيبة؟!".

وقال الصدر: "أيتمسكون بالدعاء والغيبيات ونتمسك بالدنيا والماديات ونبتعد عن المعنويات؟!.". "أنسيتم أن بعد أيام تمر علينا ذكرى استشهاد (باب الحوائج) – يقصد الإمام الكاظم-؟!!!؟".

وتابع: "فليكن هذا اليوم يوم دعاء عالمي نرفع فيه أيدينا إلى الله تعالى بكافة أدياننا وتوجهاتنا فالبلاء عالمي. نعم نرفع أيدينا بالدعاء خاشعة قلوبنا متواضعة نفوسنا سجداً لله ومنقادين له جل جلاله ولو من سطوح منازلنا إن كان الذهاب للكعبة المشرفة أو بيت المقدس أو التوجه لمراقد المعصومين صلوات الله عليهم أو المساجد ودور العبادة والكنائس والأديرة مخيفا للبعض".

مضيفا: "فلا تكونوا كاللذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم واتقوا الله ولا تكونوا أيضاً كاللذين إذا رفع عنهم البلاء تغافلوا مرة أخرى عن ذكرعه ودعائه وتعظيمه جل جلاله".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا".

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.