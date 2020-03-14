العمليات المشتركة العراقية تكشف حصيلة قصف جديد استهدف مقر يضم قوات أمريكية

أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، في العراق، اليوم السبت، 14 آذار/مارس، إصابة منتسبين عراقيين اثنين، إثر قصف صاروخي استهدف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح الخفاجي، أن معسكر التاجي "الواقع شمالي بغداد"، تعرض لقصف صاروخي، أسفر عن إصابة أثنين من منتسبي قيادة الدفاع الجوي، بجروح خطيرة جداً، وحالتهم الصحية حرجة الآن.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية العراقية، عثرت على منصات انطلاق الصواريخ التي أستهدفت معسكر التاجي، في مبنى قيد الإنشاء داخل قرية "أم العظام" المقابلة للمعسكر، شمالي بغداد.

وعن الجهة المنفذة للقصف، يقول الخفاجي: "حتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها من هذا الهجوم، وحقيقة أنه يؤدي إلى استمرار التحقيق، ويؤثر على عمليات التحقيق وإنهاءه، لذلك هناك تصعيد، ويجب أن تكون قيادة العمليات المشتركة في عمل مستمر سواء مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، أو القيادة السياسية من أجل إنهاء، أو إيقاف هذه الحالة".

وكشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في الوقت نفسه، لازالت عمليات بحث تجري، في المقار العسكرية العراقية التي تعرضت للقصف أمريكي يوم أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الجمعة، 13 مارس/آذار، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم أمس الجمعة، 13 مارس/آذار، بمقتل 6 أغلبهم من قوات الجيش والشرطة، وإصابة 12 آخرين بجروح بينهم إصاباتهم خطرة جداً، إثر قصف أمريكي استهدف مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من العراق.

وجاء في بيان للقيادة نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الجمعة:

"في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة، تعرض العراق إلى اعتداء سافر من طائرات أمريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي، مغاوير الفرقة التاسعة عشر، ومقر 46 التابع للحشد الشعبي، وفوج شرطة بابل الثالث".

وكشفت القيادة، أن المواقع التي تعرضت للقصف في مناطق محافظة بابل (جرف النصر، والسعيدات، والبهبهاني، ومنشأة الاشتر للتصنيع العسكري السابق، ومطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء، والنجف).

وأضافت، أن العدوان أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين، وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشر التابعة للجيش العراقي، منوهة إلى أن اثنين من الجرحى بحالة حرجة.

وأكملت، وقتل اثنين، وجرح اثنين من منتسبي فوج طوارئ شرطة بابل الثالث، ومازالت جثث القتلى تحت الأنقاض، وكذلك إصابة خمسة من مقاتلي لـ46 هيئة الحشد الشعبي، ومقتل عامل مدني في مطار كربلاء قيد الإنشاء، وجرح آخر.

وأكدت القيادة، أن القصف أسفر عن تدمير البنى التحتية، والمعدات، والأسلحة في جميع المقار التي استهدفت من قبل الطيران الأمريكي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في الساعة الأولى من يوم الخميس 12 مارس/ آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

واعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملًا عدائيا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي، والخطير، وملاحقتها وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء.