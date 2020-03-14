مسؤول فلسطيني: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الضفة الغربية إلى 38

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد بذلك إلى 38 حالة.

أضاف المتحدث إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحالات الجديدة "ظهرت في بيت لحم بعد فحص 35 عينة أخضعت للفحص هذا الصباح".

وأوضح ملحم أن الوضع الصحي للحالات السابقة جيد وأن الحالات الجديدة التي ظهرت كانت بسبب الاختلاط بالمصابين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال "الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة منها 2676 في قطاع غزة".

وأضاف أن حالة واحدة من الحالات المصابة موجودة في طولكرم بينما باقي الحالات في بيت لحم.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ يوم الأربعاء.