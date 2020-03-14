العراق يمدد إغلاق التبادل التجاري مع الكويت وإيران إلى إشعار أخر

أعلن العراق، اليوم السبت، 14 آذار/مارس، استمرار إغلاق التبادل التجاري، عبر منافذه البرية، مع جارتيه إيران، والكويت، حتى إشعار أخر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، باستمرار إغلاق التبادل التجاري البري مع الجارتين إيران، والكويت إلى إشعار آخر، استنادا إلى توجيهات اللجنة المؤلفة من مجلس الوزراء بالرقم 64 لعام 2020، والمعنية بوضع آلية لغلق المنافذ الحدودية، وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من انتشار فيروس كورونا (الجائحة).

وأضافت الهيئة "وكذلك وضع آلية لإدخال العراقيين العائدين إلى العراق بعد إخضاعهم للتدابير الصحية الوقائية، منوهة إلى أن اللجنة اتخذت في الأيام القليلة الماضية جملة من القرارات نصت على غلق المنافذ الحدودية أمام التبادل التجاري البري مع إيران، والكويت ابتداءاً من 8 آذار/مارس، ولغاية 15 من الشهر ذاته.

ونوهت الهيئة بأنه لمستجدات الوضع الراهن، ولمقررات الأمر الديواني 55 للعام الجاري، وتقارير وزارة الصحة، والبيئة التي أظهرت تقييم الوضع الصحي في عموم العراق، تقرر تمديد الإغلاق إلى إشعار آخر، بعد هذا التأريخ مع الالتزام بالمقررات النافذة، والتي أكدت على دخول الوافدين العراقيين عبر المنافذ الحدودية كافة لغاية 15 آذار/مارس.

وأكملت "بعد تاريخ 15 آذار/مارس المصادف غدا الأحد، ستغلق كافة المنافذ الحدودية البرية لاستقبال العراقيين الوافدين من الخارج، وستكون بدائل دخولهم عبر مطارات بغداد، والبصرة، والنجف، وأربيل مع الإبقاء على توقف الحركة التجارية بين العراق والكويت وفق التوجيهات الصادرة من اللجنة 64 الأخير.

وتلفت الهيئة، إلى أن هذه الإجراءات الصارمة، تأتي للحد من تفشي هذا الوباء العالمي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية لكورونا (الجائحة).

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية، أنها في ضوء هذه المعطيات، استنفرت كافة إمكاناتها البشرية، والفنية، وبإسناد من الدوائر العاملة في المنافذ للتصدي لهذا الوباء العالمي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، حتى يوم الخميس الماضي، 12 مارس/آذار، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالتي وفاة حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.