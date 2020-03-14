وزارة الاتصالات العراقية تجري تعديلات إيجابية على باقات الإنترنت

صادق وزير الاتصالات في العراق، نعيم ثجيل الربيعي، اليوم السبت، على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الخاصة بزيادة سعات الإنترنت وتخفيض أسعارها لمدة شهر.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "إرنا" للأنباء، "بالنظر للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق والعالم أجمع بسبب تفشي وباء فيروس كورونا العالمي (جائحة)، صادق نعيم ثجيل يسر الربيعي على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت المصادف 14/3/2020".

وأضافت الوزارة "إن القرارات جاءت متطابقة مع مقررات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني (55) في دعم العملية التربوية من خلال المنصات التعليمية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وبشكل مجاني وبما يضمن من وصول المواد التدريسية والتعليمية لكافة طلابنا وإيمانا من حرص وزير الاتصالات على دعم العملية التربوية في بلدنا".

وتابعت الوزارة، انها "ستقوم بزيادة سعات الانترنت المحلية والدولية قدر الامكان مع تخفيض بأسعار هذه السعات بنسبة 50‎%‎ بالنسبة للسعات المحلية و25‎%‎ بالنسبة للسعات الدولية ولمدة شهر اعتبارا من 14/3/2020 ولغاية 14/4/2020 قابلة للتمديد وحسب الظروف الحالية للعراق".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، حتى يوم الخميس الماضي، 12 مارس/آذار، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالتي وفاة حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول، وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.