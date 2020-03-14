العراق... اعتقال صاحب مرآب احتوى منصات الصواريخ المطلقة على معسكر التاجي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القبض على صاحب المرآب، الذي احتوى منصات الصورايخ التي اطلقت على معسكر التاجي شمالي بغداد.

ووفقا لموقع"السومرية" العراقي، فإن القيادة أكدت في بيان، أنه تم "القبض على صاحب الكراج في منطقة أبو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ".

وأكدت القيادة، إحالة "جميع منتسبي نقطة التفتيش القريية من المرآب إلى التحقيق".

ووفقا لموقع"السومرية" العراقي، فإن القيادة أكدت في بيان، أنه تم "القبض على صاحب الكراج في منطقة أبو عظام الذي انطلقت منه الصواريخ".

وأكدت القيادة، إحالة "جميع منتسبي نقطة التفتيش القريية من المرآب إلى التحقيق".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت في منطقة "أم العظام" شمالي بغداد، على المنصات التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه معسكر التاجي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الجمعة، 13 مارس/آذار، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي ، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.