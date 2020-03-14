الصحة السورية: لا إصابات مثبتة بفيروس كورونا في بلادنا حتى اليوم

أعلنت وزارة الصحة السورية أنه لا توجد إصابات مثبتة بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم.

وأكدت الوزارة أن "لا إصابات مثبتة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم وجميع العينات التي تم تحليلها في مخابر الصحة العامة للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس سلبية"، كما نقلت وكالة "سانا".

وأضافت الوزارة أن "الإجراءات الحكومية ورفع جاهزية القطاع الصحي هي إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من الإصابة وضبط حالات انتشار العدوى في حال سجلت أي إصابة".

وأعلنت وزارة العدل السورية من جهتها تعطل المحاكم والدوائر القضائية اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 آذار/مارس الحالي ولغاية يوم الخميس 2 نيسان/أبريل 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على مستوى الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.