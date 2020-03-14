مقتل ثلاثة عناصر من "الحشد الشعبي" في سامراء

أعلن "الحشد الشعبي" العراقي، ظهر اليوم، السبت، عن مقتل ثلاثة من عناصره، في مدينة تكريت.

ونقلت قناة "السومرية"، ظهر اليوم، السبت، عن قاطع عمليات سامراء في "الحشد الشعبي"، السبت، إعلانه مقتل ثلاثة عناصر من مقاتليه، قرب تحويلة جسر تكريت.

ونقل بيان لقاطع العمليات، إن "قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اللواء 314، يزف ثلاثة شهداء في جزيرة سامراء زورة حاوي الحويش، قرب تحويلة جسر تكريت"، مشيرا إلى أن الشهداء من محافظات النجف وكربلاء وواسط".

وأضاف البيان، أن "عملية كبيرة تجري الآن لمطاردة براثن عصابات داعش ومحاصرة زورة حاوي الحويش وتطويقها وتطهيرها بالكامل".