البنك المركزي المصري يكافح تفشي فيروس كورونا بـ22 إجراء

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات احترازية للبنوك تحسبا لحدوث أي تداعيات من فيروس كورونا المستجد.

وشملت التعليمات وفقا لما نشره موقع "مصراوي"، 22 إجراء من أهمها تقليل ساعات العمل في الفروع إلى الساعة 2 ظهرا بدلا من الساعة 5 مساء.

وأمر البنك المركزي بتقليل عدد الموظفين في المركز الرئيسي لأي بنك والعمل من منازلهم لبعض الوظائف.

وألزمت التعليمات الجديدة، منح إجازة 14 يوما إجبارية، للعاملين العائدين من السفر خارج مصر، على ألا يعودوا للعمل إلا بعد إجراء فحص PCR.

وجاءت التعليمات التي تهدف لمكافحة تفشي فيروس كورونا على النحو التالي...

ضرورة وجود خطة طارئة لضمان استمرارية العمل واتخاذ القرارات عن طريق البريد الإلكتروني.

منع السفر للتدريب أو حضور فاعليات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

إلغاء وتأجيل التدريب الداخلي في مراكز التدريب.

تفعيل التدريب عن بُعد، للبرامج التي لم تنته بعد، والإسراع في تفعيل باقي البرامج ليتم تنفيذها عن بُعد.

في حالة عودة أحد العاملين من السفر خارج مصر يتم منحه إجازة 14 يوما إجبارية وألا يعود للعمل إلا بعد إجراء فحص PCR.

تأجيل كافة الفاعليات والمصايف والرحلات والأنشطة الرياضية التي تقدمها جمعية الخدمات.

تقليل الاجتماعات وتفعيل خاصية Video conference للإدارة العليا.

تقليل عدد الموظفين في المبنى الرئيسي والعمل بمبدأ Work from Home في المركز الرئيسي.

عدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى الرئيسي للبنك.

تقليل ساعات العمل في فروع البنك إلى 2 ظهرا.

زيادة أرصدة ماكينات الصراف الآلي.

توفير السيولة اللازمة في فروع البنوك.

تنسيق مع شركات نقل الأموال وتغذية ماكينات الصراف الآلي والتأكد من وجود بدائل لتلك الشركات.

توفير القفازات وأدوات التعقيم للعاملين بالفروع وخصوصا المتعاملين في الأوراق النقدية.

استخدام فيديوهات توعية في الشاشات الخاصة بالفروع والمركز الرئيسي والاسئلة الشائعة والإجابات عليها.

تخصيص رقم موحد وبريد إلكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه في الفروع والإدارات.

إخلاء الفرع والدور في حالة إيجابية الحالة وإعطاء الموظفين 14 يوما إجازة والكشف عليهم بتحليل PCR.

التنسيق مع أقرب مستشفى للمبنى الرئيسي ووزارة الصحة لإجراء اختبارات الـ PCR.

تجهيز سيارة معقمه لنقل المشتبه فيهم إلى المستشفى.

تقليل الخدمات المقدمة من البوفيهات في أدوار البنوك.

توفير أجهزة كشف عن الحرارة وقيام الطاقم الطبي بزيارات دورية للموظفين في الأدوار والكشف الدوري عليهم.

زيادة تعقيم المقابض والمسطحات والأرضيات والحمامات في كل الأدوار وفروع البنوك.