قطر تعلق تأشيرة الدخول الفورية للقادمين من إيطاليا وفرنسا والمانيا وأسبانيا حتى إشعار آخر

قررت السلطات القطرية، اليوم السبت، تعليق إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملي الجنسيات الإيطالية والفرنسية والألمانية والإسبانية، كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان أنه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) "فقد تقرر تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتباراً من 15 مارس وحتى إشعار آخر".

مكتب الاتصال الحكومي يعلن أنه تقرر تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتباراً من غد الأحد 15 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). #قنا pic.twitter.com/UXtOmb8rCw — Knowing_qatar 🇶🇦2022 (@Bn3lam1) March 14, 2020

​وأضاف البيان "يشمل القرار تعليق إصدار سمات الدخول الفورية لحاملي جنسية كل من الجمهورية الإيطالية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة إسبانيا بما في ذلك القادمين منها. ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على ان يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة ولمدة 14 يوماً".

كانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.