الجيش العراقي: لا يجب أن يكون الهجوم ذريعة للقوات الأجنبية لاتخاذ إجراء دون موافقة بغداد

قال الجيش العراقي إنه على القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى ألا تستخدم الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الجيش العراقي، اليوم السبت، طالب في بيان جميع القوات الأجنبية بالانسحاب بسرعة من الأراضي العراقية وفق قرار البرلمان العراقي، الذي دعا إلى ذلك.

وأضاف الجيش العراقي، أن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية إلى الشمال من بغداد حيث توجد قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وأن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي.

وأردف الجيش أن قواته عثرت على "سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق ، حيث عملت على إبطال مفعولها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الجمعة، 13 مارس/آذار، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.