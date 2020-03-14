المغرب يسجل 9 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 17

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمرض هو 17 حالة في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير/شباط و12 مارس/آذار 2020، بالمدن التالية: تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.

​وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، وما زالت تحت العلاج.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، تعليق كافة الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الملك المغربي، محمد السادس، قد أجرى مشاورات مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أعقاب اجتماعات حكومية عقدها الطرفان سابقا بهدف التنسيق طوال فترة الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم.