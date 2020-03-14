بالصور... دمار إثر قصف بـ33 صاروخا استهدف معسكر للقوات العراقية وبعثة التحالف

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، 14 مارس/آذار، تعرض معسكر التاجي الكائن شمالي العاصمة بغداد، إلى قصف بـ33 صاروخا في هجوم هو الثاني من نوعه خلال يومين.

وصرحت القيادة في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق اليوم: "في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، تعرض معسكر التاجي إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخاً نوع كاتيوشا، على وحدات الدفاع الجوي العراقي، وقرب بعثة التحالف الدولي".

© Sputnik . Nazek Mohammed صور دمار إثر قصف بـ33 صاروخا استهدف معسكر للقوات العراقية وبعثة التحالف

وأضافت القيادة:" أن القوات الأمنية عثرت على سبعة منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة "أبو عظام" قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها".

وكشفت، أن القصف الذي وصفته "بالعدوان الغاشم"، تسبب بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي، وهم بحالة حرجة جداً.

© Sputnik . Nazek Mohammed صور دمار إثر قصف بـ33 صاروخا استهدف معسكر للقوات العراقية وبعثة التحالف

ولوحت العمليات المشتركة، أنها ستتخذ كل الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني، وإلقاء القبض عليهم، قائلة: لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلا للدولة، وسياستها، وسيادتها، وتفرض لها وجوداً مصيره الفشل، ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون، والقضاء العراقي.

© Sputnik . Nazek Mohammed صور دمار إثر قصف بـ33 صاروخا استهدف معسكر للقوات العراقية وبعثة التحالف

وطالبت القيادة، من يقوم بهذا العمل بأن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، لافتة إلى أنها ستعتبر أي طرف يعبئ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم، والتسهيلات شريكا محتملا فيها.

وجددت العمليات، رفضها أن تقوم القوات الأمريكية، أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية، والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح يوم أمس الجمعة، فهي بذلك لا تحد من هذه الأعمال بل تغذيها، وتضعف قدرة الدولة العراقية، وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين، وغيرهم مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب.

© Sputnik . Nazek Mohammed صور دمار إثر قصف بـ33 صاروخا استهدف معسكر للقوات العراقية وبعثة التحالف

ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في ختام بيانها، المواطنين بأن لا يترددوا في الإبلاغ، وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة عن القانون.

وزودت العمليات المشتركة، وسائل الإعلام المحلية، والدولية منها "سبوتنيك"، بصور للدمار الذي ألحق معسكر التاجي، إثر القصف الصاروخي العنيف.

وأعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلتنا، اليوم السبت، 14 آذار/مارس، إصابة منتسبين عراقيين اثنين، إثر قصف صاروخي استهدف معسكر التاجي، شمالي العاصمة بغداد.

© Sputnik . Nazek Mohammed صور دمار إثر قصف بـ33 صاروخا استهدف معسكر للقوات العراقية وبعثة التحالف

وأوضح الخفاجي، أن معسكر التاجي "الواقع شمالي بغداد"، تعرض لقصف صاروخي، أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي قيادة الدفاع الجوي، بجروح خطيرة جدا، وحالتهم الصحية حرجة الآن.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية العراقية، عثرت على منصات انطلاق الصواريخ التي استهدفت معسكر التاجي، في مبنى قيد الإنشاء داخل قرية "أم العظام" المقابلة للمعسكر، شمالي بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الجمعة، 13 مارس/آذار، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.