سلطنة عمان تحسم الجدل حول وفاة مريض بـ"كورونا"

ونفى المستشفى السلطاني ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفى.

وأفادت صحيفة "الرؤية"، مساء اليوم، السبت، بأن المريض المصاب بالفيروس يتلقى العلاج في العناية المركزة، وفي حالة مستقرة ويتماثل للشفاء.

وبحسب بيان نشره المستشفى السلطاني، فقد أهاب بالجميع استقصاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وكانت اللجنة العمانية العليا للتعامل مع "كورونا"، قررت برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بالسلطنة اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر.

اللجنة العليا للتعامل مع ⁧#كوفيد19⁩ تقرر تعليق #الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية ب #السلطنة اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 14, 2020

وحثت اللجنة العليا للتعامل مع "كورونا"، الأسر على إبقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة.

وطالبت اللجنة العليا للتعامل في اجتماعها اليوم السبت، المواطنين والمقيمين، بعدم ارتياد أماكن التجمع العامة والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والمجتمعي.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس الجمعة، أن السلطنة ستعلق إصدار التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15 مارس/آذار.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.