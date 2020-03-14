تعافي 16 من مصابي كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 16 حالة من وباء كورونا العالمي وإخراجهم من مركز العزل والعلاج بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الوزارة أن الحالات التي تم إخراجها من مركز العزل تعود لثامنية مواطنين وثلاث مواطنات بحرينيات و سعوديين اثنين ومصري ومغربية ويوناني وذلك بعد تلقيهم العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 60 حالة حتى الآن في البحرين.

وأكدت الوزارة انها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 9 حالات.

وأوضحت الوزارة أن "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين وصل إلى 44".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول، وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.