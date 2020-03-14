بيان للتحالف بقيادة أمريكا عن الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق

قال بيان للتحالف بقيادة الولايات المتحدة إن ثلاثة من قواته أصيبوا في الهجوم على قاعدة التاجي بالعراق.

وحسب "رويترز" قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان إن ثلاثة من قوات التحالف أصيبوا في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل مايلز بي. كاجينز على تويتر إن التحالف "يؤكد أن ما لا يقل عن 25 صاروخا عيار 107 ملليمترات أثرت على قاعدة التاجي العراقية التي تستضيف قوات التحالف يوم 14 مارس/ آذار في الساعة 10:51 صباحا (بتوقيت العراق). أصيب ثلاثة من التحالف واثنان عراقيان. يجري التقييم والتحقيق".