"الصحة السعودية" تمنح الملتزمين بالحجر المنزلي إجازة طبية

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن كل مسافر قدم إلى المملكة من تاريخ 13 مارس/آذار 2020 وما بعده فإنه يجب أن يبقى في الحجر المنزلي وسيمنح إجازة مرضية تعادل مدة حجره.

وحددت الوزارة في بيانها دولا أخرى يجب على القادمين منها البقاء في الحجر المنزلي وسيعطى القادمون منها إجازات طبية بتواريخ معينة، حيث حددت الصحة أسماء هذه الدول والتواريخ عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر، مبينة أن الملتزمين بالحجر المنزلي بإمكانهم الحصول على الإجازة عبر تطبيق "صحتي".

هام جداً

نشدد على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة ١٤ يوماً من تاريخ الدخول.

الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق #صحتي خلال اليومين القادمين.

تحميل التطبيق من خلال الرابط : https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/bDyrQeQAVs — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 14, 2020

ووضحت أنه يتم الدخول على تطبيق "صحتي" والنقر على خيار الإجازات المرضية، حيث تستعرض واجهة التطبيق تفاصيل الإجازة المرضية من، وبعدها يتم النقر على أيقونة المشاركة في أسفل الصفحة وإختيار التطبيق المراد المشاركة من خلاله أو خيار الطباعة وإستعراض الإجازة وطباعتها.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاما بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

يذكر أن السلطات السعودية قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد في إطار جهودها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الجمعة، 24 حالة إصابة جديدة بالوباء العالمي (الجائحة) كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.