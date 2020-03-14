ليبيا… مطار مصراتة يمنع دخول الأجانب على خلفية تفشي "كورونا"

أعلن مطار مصراتة غربي ليبيا، الخاضع لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، وقف دخول الأجانب عبر منفذه، لأي سبب على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

طرابلس- سبوتنيك . وقال المطار في بيان عبر صفحته على (فيسبوك)، إنه "نظرا لتفشي فيروس كورونا المعدي بدول العالم، ونظرا لسوء قطاع الصحة بالدولة الليبية، فقد تقرر اليوم منع دخول الأجانب لأي سبب من الأسباب عبر منفذ مطار مصراتة كإجراء احترازي".

أعلنت وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها لمدة أسبوعين اعتبار من الأحد المقبل، وذلك كإجراء احتزازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاء في بيان صحفي لوزارة التعليم حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "إن وزارة التعليم تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020".

وشدد وزير التعليم الليبي على "مراقبات التعليم والجامعات والمعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعليم عبر الوسائل الالكترونية ووسائل الإعلام المختلفة والاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.