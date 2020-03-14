مصر تعلن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب كورونا

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ويوجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020".

وأضاف "يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وتابع "كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.