"أنصار الله" تعلن وقف الرحلات عبر مطار صنعاء ضمن إجراءات محاصرة فيروس كورونا

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، تعليق رحلات الركاب عبر مطار صنعاء الدولي لمدة أسبوعين اعتبار من اليوم، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

القاهرة – سبوتنيك. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني لشؤون الخدمات في صنعاء، الدكتور حسين مقبولي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله".

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع إخضاع القادمين عبر جميع المنافذ للإجراءات الصحية بتعبئة كروت السفر والفحص الحراري.

كما أقرت خضوع القادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً على أن يوقع الشخص إقرارا على نفسه بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي والإجراءات المحددة فيه، مكلفةً وزارتي الإدارة المحلية والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، بـ"التأكد من التزام الوافدين بالحجر الصحي المنزلي".

وقررت إخضاع كل حالة اشتباه مطابقة للتعريف القياسي التي يحددها فريق الصحة، للحجر الصحي المؤسسي في المراكز المحددة من وزارة الصحة، وإخضاع كل حالة مؤكدة مخبريا للعزل الصحي وتلقي الرعاية الصحية.

ووافق الاجتماع، على قيام مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بعمل عزل صحي تحت إشراف اللجنة الفنية بالمحافظة، وقيام وزارة الصناعة بتوفير الكمامات من خلال مصنع الغزل والنسيج وكذا توفير أدوات النظافة.

ودعا وزارةَ التربية والتعليم إلى "تقديم موعد الامتحانات إلى مطلع الأسبوع القادم 21 مارس".

وشكل الاجتماع، لجنةً من وزارات الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والصحة والنقل والأمن والاستخبارات لـ"دراسة قرار إغلاق المنافذ البرية للقادمين من الخارج وتقديم الدراسة إلى اللجنة العليا خلال يومين".

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أن: "القرارات والإجراءات التي اتخذتها نظرا للتطورات الوبائية العالمية وخصوصا في دول الجزيرة العربية".

وجددت التأكيد على: "عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم في اليمن"، مشددة على "أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات تزيد بسرعة كبيرة، إذ بلغت في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف إصابة في 129 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ألاف شخص.