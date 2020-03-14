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15:38 GMT14 مارس/ آذار 2020
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    الأوقاف الفلسطينية تغلق المساجد والكنائس كافة بسبب كورونا

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    العالم العربي
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    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (202)
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    أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم السبت، قرارا بإغلاق كافة المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينية، في إطار المساعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

    وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، السبت، أن الوزارة أعلنت في بيان عن قرارها "حصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين".

    عامل يرتدي بدلة واقية يصل لتطهير كنيسة المهد كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا في بيت لحم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل
    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    الحكومة الفلسطينية تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا
    وأضافت الوزارة أنه "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الإمكان، فإننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين، بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الأذان".

    وتابع البيان "كذلك ندعو إخواننا المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف".

    وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد بذلك إلى 38 حالة.

    وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحالات الجديدة "ظهرت في بيت لحم بعد فحص 35 عينة أخضعت للفحص هذا الصباح".

    وأوضح ملحم أن الوضع الصحي للحالات السابقة جيد، وأن الحالات الجديدة التي ظهرت كانت بسبب الاختلاط بالمصابين، قائلا إن "الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة منها 2676 في قطاع غزة".

    وأضاف ملحم أن حالة واحدة من الحالات المصابة موجودة في طولكرم، بينما باقي الحالات في بيت لحم.

    واتخذت السلطة الفلسطينية جملة إجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر، شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات، وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

    كما أغلق معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن منذ يوم الأربعاء الماضي. 

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (202)

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    الكلمات الدلالية:
    الكنائس, المساجد, السلطة الفلسطينية, فيروس كورونا, بيت لحم
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