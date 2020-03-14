دبلوماسي سوداني: نقوم بترتيبات لزيارة رئيس الحكومة السودانية إلى روسيا خلال العام الجاري

أعلن نائب القائم بأعمال السفارة السودانية في موسكو، عمر فاروق، بأن سفارة جمهورية السودان لدى روسيا، تقوم بترتيبات زيارة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى روسيا خلال العام الحالي.

الخرطوم -سبوتنيك. وقال فاروق، اليوم السبت، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، "نعمل في سفارتنا بموسكو على ترتيب زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى روسيا خلال العام الحالي"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تعتبر مهمة بالنسبة للجانبين، وستكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين".

وأشار الدبلوماسي السوداني إلى أهمية زيارة الشركات الخاصة إلى الخرطوم، ووجود رؤية من الطرفين لتطوير أساليب العمل خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن ذلك يتماشى "مع روح الثورة السودانية الأخيرة". كما كشف الفاروق أن الخطوة تأتي كمحاولة للوصول إلى أكبر عدد من الاتفاقيات لمشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والتعدين ومعالجة المشاكل التي تقف في وجه زيادة الاستثمارات الروسية في السودان وإيجاد فرص لتمويل تلك المشروعات. © Sputnik . Александр Гращенков السودان تؤكد أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة من روسيا