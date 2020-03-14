منظمة أطباء بلا حدود تحذر من مخاطر استهداف مستشفى في تعز اليمنية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، تعرض مستشفى الثورة العام شرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن، الليلة الماضية، لقصف سبب أضرارا بمبنيين تابعين للمستشفى قرب مقر المنظمة.

القاهرة– سبوتنيك. وقالت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، ستيفاني فوبرت، اليوم السبت، على حساب البعثة في تويتر، "الاعتداءات المتكررة على مستشفى الثورة تعرّض أرواح المرضى والكوادر الطبية للخطر كما تعرض أنشطة المنظمة في مدينة ‎تعز للخطر أيضاً".

٥/٣ إن حادثة ليلة أمس في مدينة #تعز هي مثال آخر لعدم احترام المجموعات المسلحة كليًا للحماية الواجبة للمستشفيات. #اليمن #أطباءـبلاـحدود — MSF Yemen (@msf_yemen) March 14, 2020

وأضافت: "المستشفيات هي مساحات إنسانية ويجب ضمان حيادية وسلامة هذه المساحات من قبل الجميع".

وأشارت المنظمة إلى أن "هذه هي الحادثة الثانية التي وقعت في الأيام العشرة الأخيرة والتي تم فيها إلقاء القذائف على مستشفى الثورة. في 5 (آذار) مارس، أصيب أحد أعضاء الكادر الطبي عندما تضرر مختبر مستشفى الثورة العام جراء ضربه بالذخيرة الحية في مواجهة مسلحة أخرى".

واعتبرت أن "حادثة ليلة أمس في مدينة ‎تعز هي مثال آخر لعدم احترام المجموعات المسلحة كلياً للحماية الواجبة للمستشفيات".

٥/٥ تقول ستيفاني فوبير، رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في #اليمن: "ان الاعتداءات المتكررة على مستشفى الثورة تعرّض أرواح المرضى والكوادر الطبية للخطر كما تعرض أنشطة المنظمة في مدينة #تعز للخطر أيضاً. إن المستشفيات هي مساحات إنسانية ويجب ضمان حيادية وسلامة هذه المساحات من قبل الجميع" — MSF Yemen (@msf_yemen) March 14, 2020

وجددت المنظمة دعوة كل الأطراف إلى "أخذ التدابير لضمان حماية المستشفيات والمرافق الصحية"، مشيرة إلى أن "دعواتها لم تؤل إلى وضع نهاية للانتهاكات المتواصلة للبعثة الطبية في ‎تعز".