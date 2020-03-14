وزارة الصحة القطرية تعلن عن شفاء 4 مرضى كانوا مصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن شفاء 4 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا التاجي، بعد تلقيهم العلاج في مركز الأمراض الانتقالية وثبوت خلوهم التام من الفيروس، إثر الفحوصات المخبرية التي جرت لهم .

ونشرت وكالة الأنباء القطرية عبر صفحتها الرسمية على التويتر بيان وزارة الصحة، وجاء فيه " وزارة الصحة العامة تعلن عن شفاء 4 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تلقيهم العلاج في مركز الأمراض الانتقالية وثبوت خلوهم التام من الفيروس إثر الفحوصات المخبرية التي جرت لهم ."

وزارة الصحة العامة تعلن عن شفاء 4 حالات من المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد تلقيهم العلاج في مركز الأمراض الانتقالية وثبوت خلوهم التام من الفيروس إثر الفحوصات المخبرية التي جرت لهم . #قنا pic.twitter.com/GOw21uvc6S — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 14, 2020

​وكانت السلطات القطرية قد قررت، اليوم السبت، تعليق إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملي الجنسيات الإيطالية والفرنسية والألمانية والإسبانية، كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم السبت، ووصل عدد إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دولة قطر إلى 337 حالة.