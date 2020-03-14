قطر تقرر إلغاء وتأجيل عدد من البطولات الرياضية خشية تفشي "كورونا"

قررت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم السبت، إلغاء وتأجيل عدد من البطولات التي تقوم باستضافتها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والدولية؛ وذلك تماشيا مع الجهود لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، فقد تم إلغاء بطولة آسيا للرجبي 7 (رجال وسيدات) التي كان من المقرر انعقادها خلال آذار/مارس الجاري، وبطولة قطر الأولى للاتحاد الدولي للتنس للرجال من 9 إلى 15 آذار/مارس الحالي.

كما تقرر إلغاء بطولة غرب آسيا للرجبي 15 (رجال) المقرر إقامتها من 2 إلى 5 نيسان/أبريل المقبل، وبطولة قطر الآسيوية للناشئين الأولى للتنس، التي كانت ستقام من 6 إلى 11 من ذات الشهر.

وتقرر إلغاء بطولة قطر الآسيوية للناشئين الثانية للتنس التي كانت ستقام من 13 إلى 18 نيسان/أبريل، بالإضافة إلى بطولة الكويست الخليجي 33 لكرة السلة، التي كانت ستقام يوم 1 نيسان/أبريل.

وتم تأجيل عدد آخر من البطولات، وهي الجولة العالمية 33 لكرة السلة، التي كان من المقرر انعقادها يومي 2 و3 نيسان/أبريل، وستقام في حزيران/يونيو المقبل، وبطولة كأس العالم الثالثة عشرة للجمباز الفني (رجال، سيدات)، التي كان من المقرر إقامتها من 18 إلى 21 آذار/مارس، على أن تقام من 3 إلى 6 حزيران/يونيو 2020، والبطولة الودية للكريكت للشباب تحت 19 سنة، التي كان من المقرر إقامتها من 1 إلى 15 أيار/مايو المقبل، لتقام في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتم تأجيل بطولة قطر الثانية للاتحاد الدولي للتنس للرجال، وبطولة قطر الدولية الأولى للشباب للتنس، وبطولة قطر الدولية الثانية للشباب للتنس، وبطولة الاتحاد لمحترفي الاسكواش - 4 ، وبطولة الدوحة المفتوحة للناشئين للاسكواش، وبطولة قطر المفتوحة للناشئين للاسكواش، وبطولة الاتحاد لمحترفي الاسكواش - 2.

وكانت اللجنة الأولمبية القطرية أعلنت، في وقت سابق، إيقاف جميع أنشطة الفئات السنية حتى إشعار آخر، وإقامة الأنشطة الرياضية المحلية بدون حضور جماهيري.

كما شملت الإجراءات المتخذة من اللجنة الأولمبية القطرية في إطار الجهود الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار وباء كورونا العالمي (الجائحة)، إيقاف الأنشطة المجتمعية، وإيقاف البرنامج الأوليمبي المدرسي وبرنامج "كن رياضي".

وقررت قطر، اليوم، وقف إصدار تأشيرات الدخول لمواطني عدد من الدول، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس الماضي، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 262 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.

وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.