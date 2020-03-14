"النقد السعودي": دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية لفيروس كورونا

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مؤسسة النقد العربي أعلنت ذلك انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الدعم يهدف إلى تخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في 114 دولة حول العالم، منها السعودية التي وصل عدد المصابين فيها إلى 86 شخصا تعافى منهم شخص واحد.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

يتبع...