"أنصار الله": إجبار مقاتلة "إف 15" للتحالف على مغادرة أجواء محافظة الجوف

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، تصدي دفاعاتها الجوية لمقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت مساء اليوم من التصدي لطائرة حربية نوع أف15 في سماء محافظة الجوف".

وأوضح العميد سريع أن "عملية التصدي تمت بمنظومة فاطر1"، مؤكدا "إجبار الطائرة الحربية على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية".

وكشفت الجماعة في 23 شباط/فبراير المنصرم، عن امتلاكها 4 منظومات جديدة للدفاع الجوي هي "ثاقب1، ثاقب2، ثاقب3، وفاطر1"، قالت إنها طورتها بخبرات يمنية.

وأعلنت "أنصار الله"، منتصف شباط/فبراير المنصرم، إسقاط مقاتلة تابعة للتحالف العربي نوع "تورنيدو" أثناء تحليقها في سماء محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بصاروخ أرض جو.