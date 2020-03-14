مصر تمنع إقامة الأفراح والعزاء في الشوارع بسبب فيروس كورونا

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المصري، إنه سيتم منع إقامة الأفراح والعزاء في الشوارع العامة ضمن قرار رئيس الوزراء لمنع أي تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

جاء ذلك في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم" قال فيها مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم إصدار تعليمات لجميع المحافظين لمنع أي تجمعات أيا كانت نوعها.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس المصرية لمدة أسبوعين كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرارا بمنع أي تجمعات من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى 153 ألف و523 شخصا، توفي منهم 5789 شخصا، فيما شفي حتى الآن 72587 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في 114 دولة حول العالم، وفي مصر يوجد 93 مصابا، توفي منهم شخصان، وتعافي 27 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".