اجتماع موسع لحكومة الخرطوم لمناقشة إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا"

تعقد حكومة ولاية الخرطوم في السودان اجتماعا موسعا لمناقشة الترتيبات الاحترازية لمنع كورونا من الانتشار.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "اجتماع موسع لمناقشة الترتيبات الاحترازية لمنع كورونا من الانتشار، برئاسة الأمين العام محمد مصطفى قسم الله، ينعقد في التاسعة من صباح غد الأحد بأمانة حكومة ولاية الخرطوم.

وأضافت الوكالة "يستمع الاجتماع الى تنوير من مدير عام الصحة بولاية الخرطوم وحضور المديرين العامين للوزارات".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أن فيروس "كورونا" المستجد، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.