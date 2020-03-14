حميدتي يصل القاهرة بدعوة من السيسي

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الزيارة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتستمر يومين.
دقلو يصل العاصمة المصرية القاهرةhttps://t.co/Nq7ykPNr8S#سونا #السودان pic.twitter.com/koqHlEOuXB— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 14, 2020
وأضافت: "سيبحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وفي يوليو/ تموز الماضي، قام حميدتي، بزيارة مصر واستقبله الرئيس السيسي، الذي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.
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