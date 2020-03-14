السودان يغلق المدارس والجامعات لمدة شهر ويحظر التجمعات بسبب كورونا

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم السبت، قرارا بغلق المدارس والجامعات لمدة شهر ويحظر التجمعات بسبب كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، ناقش مجلس الوزراء المصغر في اجتماع طارئ اليوم توصيات اللجنة التنسيقية العليا للتصدي لوباء الكورونا".

وأضافت أنه "تقرر إغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر اعتبارا من اليوم السبت لمنع انتشار فيروس كورونا".

وتابعت "سيتم أيضا حظر جميع التجمعات العامة مثل الأفراح والمناسبات الاجتماعية".

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر توفي يوم الخميس.

وأوضحت أن المواطن "كان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من مارس /آذار". المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في الخرطوم وقد توفي يوم أمس الخميس.

وأكدت أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا".