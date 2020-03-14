دبي تغلق المتنزهات الترفيهية مؤقتا بسبب "كورونا"

أعلنت إمارة دبي الخليجية، اليوم السبت، إغلاق متنزهاتها الترفيهية بشكل مؤقت، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "اتباعا لتوجيهات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وفي إطار حرص "دبي باركس آند ريزورتس" على صحة وسلامة جميع الزوار والموظفين، فإنها تعلن عن إغلاق مؤقت للمتنزهات الترفيهية في موشنجغيت دبي وليغولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليغولاند ووتر بارك دبي وبوليوود باركس دبي حتى نهاية مارس/ آذار 2020، لحين الانتهاء من تقييم الوضع العالمي الراهن".

"دي إكس بي إنترتيمنتس" تعلن عن إغلاق المنتزهات الترفيهية بشكل مؤقت، وذلك حتى نهاية مارس 2020 لحين الانتهاء من تقييم الوضع العالمي الراهن. pic.twitter.com/4hJ5H4lIwH — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 14, 2020

كما تقرر ​تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي، حتى نهاية الشهر، بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية، ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل.

تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في #دبي حتى نهاية الشهر بما في ذلك كافة أنشطة الوجهات الترفيهية،ومنع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر،وسيتم التفتيش على جميع المرافق للتحقق من الالتزام الكامل. pic.twitter.com/7kAwfZwHvV — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 14, 2020

​وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.